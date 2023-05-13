Минобороны: ВС России сбили МиГ-29 и Су-24, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow

Луганск, , 14:41 — REGNUM Истребительная авиация ВКС России сбила наносивший ракетный удар по Луганску самолёт Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины. Об этом 13 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.

Су-24 ВВС Украины Ministry of Defense of Ukraine

По её информации, 12 мая около 18:30 мск боевые самолёты воздушных сил Украины нанесли ракетный удар по мясоперерабатывающему комбинату «Милам» и предприятию полимерных изделий «Полипак» в городе Луганск.

«Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара на территории луганских предприятий химической и пищевой промышленности начался пожар. Зафиксированы разрушения ближайших жилых домов.

Уточняется, что пострадали мирные жители, включая шестерых детей.

«Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты», — сообщает пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации. Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», а также повреждено остекление шести жилых домов.

Около 18:20 мск 12 мая в Луганске прогремело два взрыва. Очевидцы сообщали о поднимающемся густом чёрном дыме. Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100».

В результате удара ВСУ по Луганску 13 мая повреждены семь многоквартирных жилых домов, 25 гаражей и 15 легковых автомобилей, один человек ранен. Ранения получила 80-летняя жительница Луганска. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Также в представительстве подтвердили, что удар по городу был нанесён крылатой ракетой Storm Shadow англо-французского производства.