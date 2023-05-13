Москва, 13 мая, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили 170 человек. Об этом 13 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Потери противника за сутки составили до 170 украинских военнослужащих», — сказал представитель ведомства, уточнив, что противник был поражён в районе населённых пунктов Синьковка, Куриловка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

По его словам, ВСУ также потеряли четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация».

В министерстве добавили, что в регионе пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили более 285 человек, а также — четыре БТР, две гаубицы и САУ «Гвоздика».

Разведка Евросоюза оценивает количество убитых с начала специальной военной операции военнослужащих ВСУ в 13 тысяч человек, раненых — в 35 тысяч.

Отмечается, что оценка разведки основана на официальной информации, поступающей с Украины, на сообщениях СМИ, а также на разведданных.