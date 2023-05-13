Москва, , 14:31 — REGNUM Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе города Николаева. Об этом 13 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в результате огневого поражения за сутки на херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля и одна пушка «Гиацинт-Б». Около Николаева уничтожен склад боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая на территории ДНР у населённого пункта Новодмитровка уничтожена радиолокационная станция наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Кроме того, в Харьковской области сбит украинский вертолёт Ми-8.

Ранее в ведомстве сообщили, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили 170 человек, на донецком направлении — 285 человек.