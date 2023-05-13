Москва, 13 мая, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили более 285 человек, а также — четыре БТР, две гаубицы и САУ «Гвоздика», сообщил 13 мая официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За сутки на данном направлении уничтожено более 285 украинских военнослужащих и наемников», — сказал он.

Также были уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Как сообщало, днём ранее потери ВСУ на донецком направлении за сутки, по данным российского Министерства обороны, составили 900 военных убитыми и ранеными.

Разведка Евросоюза оценивает количество убитых с начала специальной военной операции военнослужащих ВСУ в 13 тысяч человек, раненых — в 35 тысяч.

Отмечается, что оценка разведки основана на официальной информации, поступающей с Украины, на сообщениях СМИ, а также на разведданных.

Разведка США, в свою очередь, оценивает число погибших военнослужащих ВСУ в 17,5 тысячи человек, а общее число потерь (включая раненых и пропавших без вести) — в диапазоне от 124 до 131 тысячи человек.