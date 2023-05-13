Минобороны РФ сообщило о сбитом Ми-8 ВС Украины в районе Купянска

Москва, , 14:27 — REGNUM Российские военные в ходе спецоперации сбили украинский вертолёт в Харьковской области. Об этом 13 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Купянска Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», ― сообщил он.

Ранее в ведомстве сообщили, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки составили 170 человек, на донецком направлении — 285 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая российские средства ПВО сбили в Херсонской области украинский истребитель Су-25. Ещё один истребитель был сбит 9 мая в районе населённого пункта Белозёрка (Херсонская область).