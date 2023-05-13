Москва, 13 мая, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях более 155 военных ВСУ, сообщил 13 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Экипаж танка Т-90М «Прорыв»

По его словам, на указанных направлениях ударами авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Новополь ДНР, Малиновка, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Новомайорское в ДНР были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

«За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 155 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США», — сказал Конашенков на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее на южнодонецком направлении российские военнослужащие отразили ракетный удар ВСУ и расчётами зенитных систем С-300 сбили четыре ракеты HIMARS.

В районе Пречистовки самоходные артиллерийские установки «Акация» нанесли удар по вражескому минометному расчету. А с помощью самоходного миномёта «Тюльпан» удалось уничтожить пункт временной дислокации украинских военных в районе Великой Новоселки.