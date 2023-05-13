Трёхлетний ребёнок выпал из окна седьмого этажа в Новой Москве

Москва, , 14:26 — REGNUM В Москве из окна жилого дома выпал трёхлетний ребёнок. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно данным столичной прокуратуры, ЧП произошло на улице Лазурная в Новой Москве. Мальчик, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая под его весом выпала.

В ведомстве добавили, что ребёнка, упавшего с седьмого этажа, доставили в одно из медицинских учреждений города, врачи оказывают ему необходимую помощь. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Москве из окна жилого дома выпал двухлетний мальчик. Уточняется, что малолетний упал на козырёк подъезда с четвёртого этажа в столичном районе Чертаново Центральное.

В том же месяце в посёлке Шексна Вологодской области маленький ребёнок сорвался с карниза и упал со второго этажа многоэтажного дома. Его спас школьник, который проходил мимо многоэтажки.