ТАСС: в результате падения вертолёта Ми-8 в Брянской области погибли два человека

Брянск, , 14:21 — REGNUM В результате падения вертолёта Ми-8 в Брянской области погибли два человека. Об этом 13 мая сообщило ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Вертолет МИ-8 АТМШ Василий Иванов © ИА REGNUM

«Два человека погибли при падении вертолёта Ми-8 в Брянской области», — говорится в сообщении.

Агентство также приводит слова заместителя губернатора региона Андрея Бардукова, который сообщил, что, по предварительной информации, в Клинцах, где упал вертолёт, пострадавших жителей нет.

Как передавало ИА REGNUM, в Клинцах Брянской области упал вертолёт Ми-8. По словам очевидца, перед падением он долго кружил над городом Клинцы, после рухнул в частном секторе.

В городе Клинцы Брянской области обнаружены обломки упавшего вертолёта. В Сети появились видеозаписи с вертолётом, потерпевшим крушение в Брянской области.

12 мая в Министерстве обороны России сообщили, что в Крыму при выполнении учебно-тренировочного полёта упал военный вертолёт Ми-28. Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл в 15:42 мск в Джанкойском районе. Полёт выполнялся без боекомплекта. Оба летчика погибли. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники.