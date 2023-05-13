Москва, 13 мая, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего 13 мая главы Национальной ассоциации телерадиовещателей, журналиста Эдуарда Сагалаева.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Эдуард Сагалаев

«Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня Эдуарда Сагалаева», — сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что текст будет опубликован позже.

Сагалаев скоропостижно скончался 13 мая на 77-м году жизни.

Эдуард Сагалаев родился в октябре 1946 года в Самарканде, в 1967 году окончил филологический факультет в Самаркандском госуниверситете.

Карьеру журналиста он начал в газете «Ленинский путь», позднее работал в «Комсомольце Узбекистана», на радиостанции «Юность», в Гостелерадио.

В 1996 году указом президента России Бориса Ельцина он был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), а в 1999 году заместителем председателя совета директоров Общественного российского телевидения.