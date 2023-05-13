Клинцы, Брянская область, 13 мая, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Обломки упавшего в Клинцах Брянской области вертолёта обнаружили, сообщили 13 мая ТАСС в оперативных службах.

Кадр из видео Место падения Ми-8 в Брянской области

«В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали. Люди, находившиеся на борту, погибли», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что число погибших устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Клинцах Брянской области 13 мая упал вертолёт Ми-8. По словам очевидца, перед падением он долго кружил над городом Клинцы, после рухнул в частном секторе.

По данным источников в экстренных службах, вертолёт, по предварительным данным, упал из-за пожара двигателя. Принадлежность вертолета устанавливается.

Тем временем в сети появились видеозаписи крушения вертолёта. На кадрах видно, как воздушное судно взорвалось в воздухе и упало на землю. Ряд очевидцев полагает, что вертолёт мог быть сбит в воздухе.