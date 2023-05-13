ТАСС: члены экипажа упавшего вертолёта Ми-8 в Брянской области погибли

Брянск, , 14:07 — REGNUM Люди, которые находились на борту вертолёта, потерпевшего крушение в городе Клинцы Брянской области, погибли. Об этом 13 мая сообщило ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Пожар на месте падения вертолёта Кадр из видео

По его информации, в городе Клинцы Брянской области обнаружены обломки упавшего вертолёта.

«В результате падения начался пожар, его оперативно ликвидировали. Люди, находившиеся на борту, погибли», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА REGNUM, в Клинцах Брянской области упал вертолёт Ми-8. По словам очевидца, перед падением он долго кружил над городом Клинцы, после рухнул в частном секторе.

В Сети появились видеозаписи с вертолётом, потерпевшим крушение в Брянской области. На кадрах видно, как воздушное судно взорвалось в воздухе и упало на землю. Ряд очевидцев полагает, что вертолёт мог быть сбит в воздухе. Однако, согласно источнику ТАСС, машина, «по предварительным данным, загорелась из-за пожара двигателя». Над местом падения поднимается чёрный дым.