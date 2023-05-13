Клинцы, Брянская область, 13 мая, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В Брянской области разбился истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщили 13 мая ТАСС в экстренных службах.

Mil.ru Су-34

Самолёт упал недалеко от границы с Украиной. Судьба находившихся на борту устанавливается.

Ранее в экстренных службах сообщили о падении в Клинцах Брянской области вертолёта Ми-8. Два члена экипажа погибли. Очевидцы сообщали, что перед падением вертолёт сделал несколько кругов над Клинцами. На опубликованных видеозаписях видно, что Ми-8 взорвался в воздухе.

По предварительным данным, среди гражданского населения погибших и получивших серьёзные ранения нет. Некоторые дома повреждены обломками. На месте падения вертолёта возник пожар, его оперативно ликвидировали.