Луганск, 13 мая, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Жилые дома, гаражи, автомобили повреждены в результате обстрела украинскими войсками пригорода Луганска — посёлка Юбилейного. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM 13 мая с места событий.

Роман Смаглий ИА REGNUM Последствия обстрела украинскими войсками пригорода Луганска.13.05.2023

По данным представительства ЛНР в СЦКК, в 09:15 по местному времени (совпадает с московским) ВСУ выпустили по посёлку одну крылатую ракету Storm Shadow англо-французского производства. Ранения получила женщина 1943 года рождения. Повреждено остекление в семи многоквартирных домах, также повреждены 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи.

Роман Смаглий ИА REGNUM Последствия обстрела украинскими войсками пригорода Луганска.13.05.2023

Роман Смаглий ИА REGNUM Последствия обстрела украинскими войсками пригорода Луганска.13.05.2023

Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщила о двоих госпитализированных в результате обстрела.

На месте обстрела работают службы. Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Луганск второй раз менее чем за сутки. Вечером 12 мая украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США.