Мантуров поддержал расширение авиаремонтного завода «Вертолётов России» под Саратовом

Саратов, , 13:45 — REGNUM Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров поддержал расширение мощностей 356-го авиационного ремонтного завода холдинга «Вертолёты России» в городе Энгельсе Саратовской области.

Авиационный завод © Владимир Гердо/ТАСС

В ходе посещения площадки Конструкторского бюро промышленной автоматики он рассказал журналистам о том, что 13 мая посетил авиационный ремонтный завод, где коллегами был поставлен вопрос о расширении мощностей и возведении новых корпусов.

«Я это поддержал. Считаю, что это особенно сегодня крайне необходимо», — отметил вице-премьер.

Он также уточнил, что в 2023 году объём выполненных работ планируется в два раза больше, чем в 2022 году.

«Думаю, что такой темп сохранится и в будущем, имея в виду в том числе новые модификации вертолётов, которые будут там проходить капитальный ремонт. Нашли решение, каким образом обеспечить выполнение поставленных запросов со стороны предприятия и холдинга «Вертолёты России», — добавил Мантуров.

Как передавало ИА REGNUM, предприятие «Прогресс» в Приморском крае (входит в состав холдинга «Вертолёты России») собирается начать с 2025 года серийное производство импортозамещенного вертолёта Ка-62. В данный момент ведутся работы по созданию импортозамещенного облика Ка-62, и во время них зарубежные системы и агрегаты вертолёта будут заменены на российские. Также указывается, что такое замещение проведут с учетом сохранения достигнутых конкурентоспособных летно-технических характеристик этой винтокрылой машины.

В Татарии рассчитывают производить до 20 самолётов Ту-214 в год. Среднемагистральный узкофюзеляжный самолет Ту-214 выпускается в Казани для специальных задач и эксплуатируется СЛО «Россия», ФСБ и Минобороны. В марте Юрий Борисов (на тот момент вице-премьер) заявлял, что Ту-214 состоит преимущественно из российских компонентов, зарубежные используются минимально, и в течение 2022 года их можно заместить. Лайнер могут использовать авиакомпании «Аэрофлот», Red Wings и другие.