Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о временной приостановке работы мобильного интернета

Луганск, , 13:41 — REGNUM В связи с усилившимися обстрелами ЛНР принято решение о временном приостановлении работы мобильного интернета на территории республики, сообщил 13 мая в своём Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

Пасечник рассказал о последствиях обстрела посёлка Юбилейный со стороны ВСУ, который произошёл утром 13 мая. В результате удара пострадали двое мирных граждан, в состоянии средней степени тяжести они госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая помощь, отметил врио главы республики.

«Профильные службы продолжают работать на месте происшествия. Держу вопрос на личном контроле. Работают и наши военные, артиллерия, которые делают все, чтобы обезопасить населенные пункты и подавить огневые точки противника. В свою очередь, наша задача — обеспечить безопасность людей», — написал Пасечник.

Как сообщалось ранее, 12 и 13 мая ВСУ нанесли удары по Луганску с применением крылатой ракеты Storm Shadow англо-французского производства, недавно переданной ВСУ западными «партнёрами» Украины. От удара 12 мая ранения получили шестеро детей.

В результате удара, нанесённого 13 мая, одна мирная жительница получила ранение, было повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, также пострадали 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи.

Обстрелам подверглись и другие населённые пункты ЛНР и ДНР. Помимо Юбилейного, ВСУ нанесли удар и по Ясиноватой. 13 мая продолжается атака на Донецк, жителям рекомендовано оставаться в укрытиях, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.