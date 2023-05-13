В Сети появились кадры падения вертолёта под Брянском

Брянск, , 13:43 — REGNUM В Сети появились видеозаписи с вертолётом, потерпевшим крушение в Брянской области.

Вертолет Ми-8 Дарья Антонова © ИА REGNUM

На кадрах видно, как воздушное судно взорвалось в воздухе и упало на землю. Ряд очевидцев полагает, что вертолёт мог быть сбит в воздухе. Однако, согласно источнику ТАСС, машина, «по предварительным данным, загорелась из-за пожара двигателя». Над местом падения поднимается чёрный дым.

Информация о пострадавших устанавливается. На место происшествия выехали оперативные службы. Обстоятельства падения вертолёта выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Клинцах Брянской области упал вертолёт Ми-8. По словам очевидца, перед падением он долго кружил над городом Клинцы, после рухнул в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется.