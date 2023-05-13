Никополь, Украина, , 13:47 — REGNUM Взрывы произошли в городе Никополе Днепропетровской области Украины днём 13 мая. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

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Никополь — крупный промышленный центр юга Украины, расположенный на берегах Каховского водохранилища реки Днепр. Город находится в 63 км к юго-востоку от Кривого Рога и в 48 км к юго-западу от Запорожья.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 мая воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях Украины, в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Ранее тревогу объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях, на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Днём минобороны Украины сообщило о повреждении 175 объектов инфраструктуры за минувшие сутки.