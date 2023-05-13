Путин поздравил чемпиона мира по дзюдо Адамяна, отметив его лидерские качества

Москва, , 13:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил Армана Адамяна с победой на чемпионате мира по дзюдо в Дохе в весовой категории до 100 кг, отметив в телеграмме лидерские качества спортсмена, сообщили в пресс-службе Кремля 13 мая.

Арман Адамян © Максим Богодвид/РАИ Новости

«От души поздравляю Вас с триумфом. На чемпионате мира в Катаре Вы убедительно подтвердили свои лидерские качества, продемонстрировали характер и волю, вписали яркую страницу в победную летопись отечественной школы дзюдо. Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», — написал президент.

Адамян одержал победу 12 мая. В финале он оказался сильнее чешского спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона Лукаша Крпалека. Медаль стала первой для российских спортсменов на этом турнире.

Адамян — победитель европейских игр 2019 года и серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года. Также он одержал четыре победы на этапах турниров Большого шлема и Гран-при. После победы в финале чемпионата спортсмен заявил, что теперь его главная цель — олимпийское золото.

Как сообщалось ранее, международная федерация дзюдо не допустила к участию в чемпионате восемь спортсменов из России. Было проведено «тщательное изучение биографических данных», поводом для недопуска стали высказывания дзюдоистов на тему специальной военной операции России на Украине или их принадлежность к Вооружённым силам.

Остальных спортсменов из России допустили к участию в чемпионате в нейтральном статусе. Зрителям при этом запретили демонстрировать на трибунах георгиевские ленты, а нарушителей заставили покинуть зал. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала эти действия организаторов турнира провокацией.