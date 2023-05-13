Клинцы, Брянская область, 13 мая, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Обломки вертолёта, который упал 13 мая в городе Клинцы Брянской области, пока не обнаружены, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Кадр из видео Дым на месте падения вертолёта

«Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — сказал собеседник агентства, добавив, что обломки вертолёта пока не обнаружены.

По данным городских властей, на земле разрушений нет. Выясняется информация о пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая очевидцы сообщили о падении вертолёта в Брянской области. Telegram-канал Baza утверждает, что упал вертолёт Ми-8.

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По словам очевидцев, перед падением он долго кружил над городом, после чего рухнул в частном секторе. Перед падением вертолета был слышен взрыв.

Информация о пострадавших уточняется.