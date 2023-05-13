Анкара, 13 мая, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган накануне выборов президента республики выразил уверенность в своей победе в первом туре.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы сделаем все, что потребуется, и завершим это в первом раунде», — заявил он 13 мая, передаёт ТАСС.

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Республиканского альянса», в то время как оппозиционный «Народный альянс» выставил его главного соперника — Кемаля Кылычдароглу.

Эксперты накануне выборов рассказали ИА REGNUM, повернётся ли Турция на Запад после выборов президента.

Так, экс-депутат Госдумы, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров считает, что если кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу сменит Реджепа Тайипа Эрдогана на посту главы государства, то на российско-турецких отношениях это никак не отразится — эта республика останется форпостом НАТО.

В свою очередь, руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев заявил, что Турция в настоящее время проводит рациональную политику лавирования — «и нашим, и вашим». И это для неё оптимальный вариант. Поэтому маловероятно, что при уходе Эрдогана она резко изменит внешнеполитический курс.

Ранее Кылычдароглу, который был официально выдвинут турецкой оппозиционной партией «Национальный альянс» единым кандидатом на президентские выборы в Турции, заявил, что в случае своей победы скорректирует внешний курс Анкары в прозападном направлении.

По его словам, стране предстоит разворот «на 180 градусов», за которым последует привнесение в Турцию «настоящей демократии». Кроме того, возобновятся переговоры о вступлении Турции в Европейский союз.

Что касается отношений с Россией, то Кылычдароглу пообещал, что «никаких новых испытаний» на этом направлении не будет, в то время как существующие позиции укрепятся. По мнению кандидата в президенты Турции, самым важным фактором для Москвы и Анкары должно стать доверие. Россию Кылычдароглу называет «важным соседом» и «партнёром при необходимости».