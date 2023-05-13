Херсон, 13 мая, 2023, 13:11 — ИА Регнум. В ночь на 13 мая российские артиллеристы нанесли удар по месту размещения подразделения украинской территориальной обороны под Херсоном. Об этом 13 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

РИА Новости Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ

Отмечается, что уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений бригады теробороны ВСУ. В результате удара были ликвидированы 10 украинских военных, ещё восемь ранены. Также противник потерял шесть автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские войска сорвали пять попыток ротации подразделений ВСУ на купянском направлении. Артиллерийским огнём уничтожена боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» и два миномётных расчёта.

Кроме того, артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поразили скопление живой силы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Также было уничтожено четыре единицы автомобильной техники.