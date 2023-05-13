Москва, 13 мая, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Отец известной певицы Марины Хлебниковой Арнольд Хлебников умер на 88-м году жизни от остановки сердца, сообщил источник ИА REGNUM. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

Кадр из видео Марина Хлебникова с отцом

Арнольд Сергеевич скончался 11 мая днем, но стало известно об этом только сегодня. Отец Марины Хлебниковой умер в семейной квартире в районе Северное Бутово. Врачи скорой помощи, которых вызвали родственники, уже не могли спасти пенсионера, он умер еще до их приезда. Последние годы Арнольд Сергеевич был лежачим больным и почти не мог ходить. Здоровье пенсионера ухудшилось после пожара в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в 2021 году.

«Хлебников Арнольд Сергеевич 24.11.1935 г. р. скончался около часу дня 11 мая. Информацию о смерти мужчины фельдшер передал сотрудникам полиции. Теперь по факту смерти участковый обязан провести проверку, но это просто штатная процедура», — сообщил источник.

Арнольд Сергеевич был радиофизиком и всю свою жизнь проработал на оборонных предприятиях. Последним местом работы был Научно-исследовательский институт точных приборов, который входит в корпорацию «Роскосмос» и занимается разработкой и производством различной аппаратуры для обеспечения космической программы РФ.

Марина Хлебникова родилась 6 ноября 1965 года. Окончила Гнесинский институт и получила два диплома: фортепиано и эстрада. После учебы продолжила музыкальную карьеру и стала популярной певицей в конце 90-х и начале 2000-х. 18 ноября 2021 года в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице произошел пожар. Первыми запах дыма почувствовали соседи, которые стали стучаться в дверь артистки и помогли ее пожилым родителям и дочке Доминике выбраться из горящей квартиры. Прибывшие на место спасатели нашли в задымленной комнате Марину Хлебникову и передали ее медикам. Врачи оценили состояние певицы как тяжелое — она не могла самостоятельно дышать, и ее подключили к ИВЛ, а позже ввели в медикаментозную кому. У нее было диагностировано отравление угарным газом и 50 процентов ожогов тела. В январе 2022 года Марину Хлебникову выписали из больницы. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Дочь певицы Доминика рассказала, что перед пожаром ее мать курила около окна, что могло стать причиной возгорания.