Нижний Новгород, 13 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Операция Захара Прилепина прошла штатно и стабильно, писатель уже пришёл в сознание и пребывает в хорошем настроении, сообщил 13 мая в своём Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Пресс-служба Прилепина/ТАСС Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и писатель Захар Прилепин

«Это была долгая высокотехнологичная операция по остеосинтезу костей ног, работали одновременно в 8 рук (четыре хирурга — объединённая команда из наших специалистов и врачей федерального научно-исследовательского медицинского центра)», — рассказал губернатор.

12 мая сообщалось, что Прилепин после успешной операции на ногах был введён в медикаментозный сон для плавного выхода из наркоза. Был проведён второй этап операции по фиксации костных отломков, чтобы обеспечить их прочную фиксацию до полного сращения, состояние писателя стабильное, рассказала пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова.

6 мая автомобиль с Прилепиным подорвался на взрывном устройстве в посёлке Пионерское Нижегородской области. Писатель получил переломы ног, находившийся с ним водитель и охранник Александр Шубин погиб.

Было возбуждено уголовное дело о теракте, по горячим следам был задержан подозреваемый. 29-летний Александр Пермяков признался, что действовал по заданию спецслужб Украины. Покушение было организовано Киевом и его западными кураторами, заявили в МИД России.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что у обвиняемого в покушении на Прилепина есть сообщники, их устанавливают. Первый зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в свою очередь напомнил организаторам и исполнителям теракта, что даже в тюрьме с получившими пожизненные сроки иногда происходят несчастные случаи.