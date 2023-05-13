Киев, , 13:16 — REGNUM Минобороны Украины проинформировало о повреждении 175 объектов инфраструктуры за минувшие сутки. Сообщение об этом опубликовано 13 мая в Telegram-канале военного медиацентра «Украина».

Обстрел Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Подтверждено поражение 175 объектов инфраструктуры», — сообщили в медиацентре со ссылкой на Ситуационный центр минобороны.

Ночью власти многих украинских областей объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, в Хмельницкой и Львовской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях Украины, а также в Николаеве в ночь на 13 мая прогремели взрывы. Власти Хмельницкой области проинформировали о повреждении «объекта критической инфраструктуры» в результате взрыва. Отмечалось, что объект расположен за пределами населённых пунктов, изменился график следования отдельных поездов.

Власти Николаева заявили о разрушениях на территории одного из промышленных предприятий. Возникший пожар оперативно ликвидировали.