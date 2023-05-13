Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Черниговской и Сумской областях
Сумы, Украина, 13 мая, 2023, 13:20 — ИА Регнум. В двух областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 13 мая свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным, сирены воздушной тревоги слышат жители Черниговской и Сумской областей.
Как передавало ИА REGNUM, рано утром 13 мая военная администрация сообщила о серии взрывов в западных областях Украины. В Хмельницком произошёл один взрыв. Во Львовской области также прозвучали взрывы. В областях объявлена воздушная тревога. Власти Киевской области также заявляли о работе ПВО.
Минувшей ночью тревога прозвучала в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях, в подконтрольных Украине районах Херсонской области. Ещё ранее она была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.
Серия мощных взрывов прогремела на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожья ночью 12 мая.