Сумы, Украина, 13 мая, 2023, 13:20 — ИА Регнум. В двух областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 13 мая свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно данным, сирены воздушной тревоги слышат жители Черниговской и Сумской областей.

Как передавало ИА REGNUM, рано утром 13 мая военная администрация сообщила о серии взрывов в западных областях Украины. В Хмельницком произошёл один взрыв. Во Львовской области также прозвучали взрывы. В областях объявлена воздушная тревога. Власти Киевской области также заявляли о работе ПВО.

Минувшей ночью тревога прозвучала в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях, в подконтрольных Украине районах Херсонской области. Ещё ранее она была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях, на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.

Серия мощных взрывов прогремела на подконтрольных киевскому режиму территориях Запорожья ночью 12 мая.