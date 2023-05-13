Бастрыкин: корпорации РФ, выполняя оборонзаказ, допускают факты коррупции и воровства

Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Корпорации в России, выполняя оборонзаказ, допускают факты коррупции и воровства, заявил 13 мая глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мошеннические схемы реализуются даже в сфере оборонной промышленности», — сообщил он, выступая на сессии «Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы» в рамках Петербургского международного юридического форума, передаёт ТАСС.

По его словам, в это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, некоторые корпорации допускают факты коррупции и воровства. «Дальше уже просто ехать некуда», — добавил Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах работы предприятий, которые выпускают продукцию по гособоронзаказу. Указом предусмотрено, что на предприятиях, срывающие оборонзаказ в период военного положения, будет вводиться внешнее управление, а прежние руководители будут отстраняться от управления.

В декабре 2022 года на совещании с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин заявил, что рассчитывает на 100-процентное выполнение гособоронзаказа в 2023 году.