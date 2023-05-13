Стокгольм, , 12:56 — REGNUM Для ведения боевых действий в одном только Артёмовске (украинское название Бахмут) ВСУ нуждаются ежедневно в одной тыс. снарядов. Об этом 13 мая заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи глав МИД Евросоюза с их украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я дам вам одну цифру для примера. Украине только в Бахмуте нужна одна тыс. снарядов в день, чтобы продолжать бороться с огневой мощью России. Мы поставляем боеприпасы, но нужно наращивать темпы», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, в Евросоюзе представили план по наращиванию производства снарядов для артиллеристов ВСУ. На его воплощение планируется потратить 500 млн евро из бюджета ЕС и 1 млрд из Фонда мира. План заключается в том, что 11 стран ЕС начнут ускоренный выпуск снарядов калибра НАТО 155 мм, а ещё две страны — 152 мм, что должно позволить выйти на 1 млн произведённых боеприпасов в год. В пресс-релизе говорится, что план по поддержке производства боеприпасов предполагает срочную их доставку Украине и оказание помощи членам ЕС в пополнении запасов.

Газета Wall Street Journal написала, что Киев зависит от западных поставок оружия, несмотря на то, что госконцерн «Укроборонпром» в 2022 году в восемь раз увеличил поставки оружия для армии. В материале, отмечается, что беспилотники ВСУ зависят от иностранных комплектующих, которые всё сложнее достать из-за роста спроса. «Укроборонпром» также находится в процессе налаживания производства снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что поставки западного оружия на Украину не способствуют успешным российско-украинским переговорам и будут иметь лишь негативный эффект.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что США и НАТО непосредственно вовлечены в украинский конфликт из-за поставок оружия и подготовки военнослужащих ВСУ на территории Великобритании, Италии, Германии и других государств.

В Министерстве иностранных дел России предупредили об угрозе роста терроризма из-за поставок оружия Киеву. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что из-за попадания направляемого коллективным Западом оружия на чёрный рынок террористическая деятельность в мире может вырасти до невиданных масштабов.