Москва, 13 мая, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Российские войска сорвали пять попыток ротации подразделений ВСУ на купянском направлении. Об этом 13 мая сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ на боевой позиции

«Сорваны пять попыток ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённых пунктов Красное, Первое, Тимковка, Новоселовское и Новомлынск», — сказал Зыбинский.

По его словам, за сутки артиллерийским огнём уничтожена боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса» около населённого пункта Могрица и два миномётных расчета в районе Кисловки и Волчанска.

Также он отметил, что авиация нанесла восемь ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й бригады ВСУ, пяти бригадам украинской территориальной обороны и подразделению спецназа нацгвардии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, артиллеристы Южной группировки войск нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поразили скопление живой силы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Также было уничтожено четыре единицы автомобильной техники.