Брянск, 13 мая, 2023, 12:51 — ИА Регнум. В Клинцах Брянской области упал вертолёт Ми-8, сообщает 13 мая Telegram-канал Baza.

Juhasz Imre Вертолет

По словам очевидца, перед падением он долго кружил над городом Клинцы, после — рухнул в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется.

Перед падением вертолета был слышен взрыв. Информации о пострадавших нет.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.