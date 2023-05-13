Брюссель, 13 мая, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал поставки Киеву оружия большого радиуса действия.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

В ходе встречи с журналистами, состоявшейся после переговоров между главами МИД стран ЕС с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Боррель заявил, что тема приёма Украины в союз «не обсуждалась».

«Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние», — сказал глава внешнеполитической службы ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow в преддверии ожидаемого наступления ВСУ. По информации СМИ, дальность авиационных крылатых ракет Storm Shadow позволит наносить удары вглубь территории новых регионов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка Лондоном руководству Украины ракет большой дальности потребует адекватного ответа от военных РФ. Он подчеркнул, что отнёсся к поставкам «весьма негативно».

В Министерстве иностранных дел России отметили, что передача Британией ракет Storm Shadow Киеву ведёт к серьёзной эскалации конфликта на Украине.