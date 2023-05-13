РИА: Черноморский флот празднует 240-летие как один из серьёзных козырей России

Севастополь, , 12:48 — REGNUM Черноморский флот России, которому 13 мая исполняется 240 лет, не только внёс огромный вклад в победы страны в прошлом, но и выполняет важнейшие задачи в настоящем, в том числе — в рамках проведения специальной военной операции на Украине, отмечают авторы РИА Новости в своей публикации.

Празднование 240-летия Черноморского флота в Севастополе © Сергей Мальгавко/ТАСС

В этот день в 1783 году корабли Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту на юго-западе Крыма, где позже был построен Севастополь. Первый штат флота был утверждён в 1785 году. Черноморское адмиралтейство, созданное для управления флотом, располагалось в Херсоне.

Корабли Черноморского флота активно участвовали в битвах с Османской империей в 18-м веке, держали героическую оборону Севастополя в середине 19-го века, проводили военные операции во время Первой мировой и Великой Отечественной войн. Уже после распада СССР Черноморский флот сыграл свою роль как в операции по принуждению Грузии к миру, так и с военном конфликте в Сирии.

Корабли ЧФ принимают активное участие и в специальной военной операции на Украине. Было нанесено более 180 ударов «Калибрами» по инфраструктуре ВСУ, поражено более 70 объектов. Наряду с дальней авиацией Черноморский флот — один из важнейших козырей России, позволяющих уничтожать цели на всей территории, контролируемой Киевом, сказано в публикации.

Десантники Черноморского флота в феврале 2022 года провели успешную операцию, с которой началось освобождение Херсонской и Запорожской областей, напоминают авторы. Также они принимали активное участие в штурме Волновахи и освобождении Мариуполя.

Ранее 13 мая глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил Черноморский флот с 240-летием. Флот был и остаётся гордостью России, символом могущества Отечества, гарантией безопасности и стабильности в стране, отметил глава региона. Моряки ЧФ РФ, как и их героические предки, ведут борьбу с нацизмом, приближая победу России, подчеркнул Аксёнов.