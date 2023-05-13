В Сочи 28-летняя водитель Lamborghini на высокой скорости врезалась в дерево

Сочи, Краснодарский край, , 12:50 — REGNUM В центре Сочи водитель спорткара Lamborghini не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево, сообщила 13 мая пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своём Telegram-канале.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным МВД, водителем элитного автомобиля оказалась 28-летняя девушка.

«Предварительно установлено, что 28-летняя девушка, управляя «Ламборджини», двигалась на высокой скорости по Курортному проспекту города Сочи, не справилась с управлением и врезалась в дерево», — сказано в сообщении ведомства.

Там отметили, что в происшествии никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий случай ДТП с участием элитного спорткара произошёл в Москве в конце апреля. Спорткар Ferrari без госномеров мчался по Рублёвскому шоссе и врезался в столб. От удара автомобиль разлетелся на части, после аварии двигатель оказался примерно в 30 метрах от машины.

В результате инцидента пострадала 23-летняя девушка, её госпитализировали с травмами головы, переломом позвоночника и ног. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, при этом не уточняется, была ли девушка за рулём в момент происшествия.