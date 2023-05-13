Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали настоятеля храма по подозрению в попытке организации похищения бывшего мужа прихожанки, передаёт портал 47news.

Священник Mil.ru

Отмечается, что правоохранители разыграли роль похитителей перед священников. Они поймали его с поличным и получили деньги за похищение мужа женщины, с которой он состоял в близких отношениях.

По данным издания, мужчина писал на священнослужителя жалобы в Епархию, а после произошедшего он развёлся с женой.

Как сообщало ИА REGNUM, в подмосковной Балашихе 14-летняя девочка после ссоры с матерью попросила своего знакомого приискать лиц для совершения её убийств.

Тот предложил двум подросткам совершить преступление за 350 тыс. рублей, на что молодые люди дали согласие. По данному факту возбуждено уголовное дело.