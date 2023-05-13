Горловка, ДНР, , 12:22 — REGNUM ВСУ обстреляли центр города Горловки в ДНР, снаряды попали на территорию Богоявленского кафедрального собора. Об этом 13 мая сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Последствия обстрела ВСУ © РИА Новости

«Украинские неонацисты обстреляли центр Горловки. Вражеские снаряды разорвались на территории Богоявленского кафедрального собора», — написал Приходько.

По его словам, повреждён купол собора, нанесены множественные повреждения сооружениям. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Он добавил, что в результате обстрела повреждены один дом и трансформаторная подстанция.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая ВСУ выпустили по центру Горловки семь ракет из реактивных систем залпового огня «Град». Приходько уточнил, что в результате инцидента пострадало большое количество мирных жителей и погиб один человек.