Чат-бот помог прокуратуре найти в ночном клубе в центре Москвы живого крокодила

Москва, , 12:28 — REGNUM В одном из ночных клубов Москвы на Кудринской площади обнаружили живого крокодила, сообщила 13 мая пресс-служба столичной прокуратуры в своём Telegram.

Крокодил в ночном клубе Кадр из видео

«Сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы выявили крокодила в одном из клубов на Кудринской площади», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что кайман содержался в небольшом террариуме. Документы, которые бы подтверждали происхождение животного и право на владение, владельцами представлены не были.

«Обнаружить крокодила помог недавно созданный чат-бот для помощи диким животным, куда обратился неравнодушный москвич, сообщив, что животное в опасности», — добавили в прокуратуре, напомнив, что все виды крокодилов внесены в перечень животных, запрещённых к содержанию.

Ведомство проводит проверку исполнения требований закона клубом. «Если документы на крокодила не будут предъявлены, рептилию изымут и поместят в Центр реабилитации диких животных. Там его осмотрят ветеринары и окажут необходимый уход», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле жительница Москвы оказалась в больнице после укуса гремучей змеи, которую держала в качестве домашнего питомца.

Известно, что до марта 2022 года пострадавшая занималась торговлей экзотическими животными. У нее дома живут пауки, а также змеи и другие рептилии. Яд гремучих змей весьма токсичен. Два миллиграмма этого вещества могут убить 900 человек.