Fox News: конгрессмены потребовали от Байдена пройти тест на когнитивные способности

Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Более 60 членов Конгресса США от Республиканской партии 12 мая обратились к президенту страны Джозефу Байдену с призывом пройти тест на оценку когнитивных способностей и опубликовать результаты этого исследования.

Джо Байден Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Мы считаем, что независимо от пола, возраста или принадлежности к ой или иной политической партии все президенты должны документально подтверждать когнитивные способности. Мы призываем вас либо отказаться от попытки переизбираться на второй срок, либо пройти клинически подтверждённую оценку когнитивных способностей, сделав результаты доступными для общественности», — цитирует обращение конгрессменов Fox News.

Как отмечается в публикации, представители Республиканской партии и ранее обращались в администрацию США с аналогичными предложениями, однако ответа не получили. Байден проходил медосмотр в 2021 и 2023 годах, однако исследование когнитивных способностей не проводилось.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Байдену в случае участия в них к моменту голосования исполнится 81 год. Ранее он подтвердил, что намерен участвовать в выборах. При этом рейтинг одобрения его работы гражданами США к маю 2023 года снизился до рекордной отметки — 37%.

Байден регулярно допускает нелепые оговорки и соверщает действия, из которых наблюдатели делают вывод, что он не до конца осознаёт происходящее с ним. Так, президент США неоднократно не мог найти выход из помещения, в котором находился, а также пытался «поздороваться» с невидимыми людьми.