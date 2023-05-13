Луганск, 13 мая, 2023, 12:25 — ИА Регнум. ВСУ в ходе обстрела попали в старое здание Луганской академии внутренних дел. Об этом 13 мая сообщает RT.

РИА Новости Последствия обстрела Луганска 13.05.2023

По информации журналистов, с 2015 года в этом здании располагались военные, в настоящее время академия базируется в центре.

«По предварительным данным, могут быть погибшие и раненые», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, в результате обстрела Луганска 13 мая со стороны ВСУ пострадали мирные жители. ВСУ меньше чем за сутки нанесли второй удар по Луганску. Утром 13 мая ракеты прилетели в посёлок Юбилейный Артемовского района города.

ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства. Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», а также повреждено остекление шести жилых домов.

В течение ночи 13 мая ВСУ продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру городов левобережья Днепра Херсонской области. На протяжении ночи ВСУ продолжили обстрел гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Васильевка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка.