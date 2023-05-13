Минцифры: потребление отечественного контента выросло с уходом западных сервисов

Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Российская аудитория оказалась в уникальной ситуации с уходом западного контента с телеканалов и сервисов. Потребление отечественного контента увеличилось, сообщила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина на Петербургском международном юридическом форуме.

Российское телевидение Иван Шилов © ИА REGNUM

Западные мейджоры, отметила она, в условиях санкционного режима лишили российскую аудиторию возможности просмотра своих произведений. Зрители смогли знакомиться с отечественным контентом и потреблять его. Особенно много такого контента создавалось в последние два-три года.

«Оказалось, что потребление контента не снизилось, но выросло, то есть уход части контента проблем не создал», — сказала Ларина.

По её словам, это связано с развитием аудиовизуальных сервисов и инвестициями в национальный контент. Изменения заметны в том числе по показателям ведущих онлайн-кинотеатров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минцифры Максут Шадаев отверг идею о возможности легализации «пиратского» контента в условиях санкций.