Москва, 13 мая, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Правительство РФ приняло решение расширить перечень товаров, работ и услуг, при госзакупках которых организации инвалидов имеют преимущества. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, 13 мая сообщается на сайте правительства.

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«Перечень обновлён с учётом предложений общественных объединений инвалидов и увеличен почти в два раза — с 58 до 107 пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в числе новых позиций — различные инструменты, бытовые приборы, декоративные изделия из дерева, деревянные кухонные и столовые принадлежности, услуги в области медицины, письменного перевода, печати и издательской деятельности.

В правительстве добавили, что, согласно действующему законодательству, если организация инвалидов побеждает в тендере на госзаказ, то договор на закупку её товаров и услуг, входящих в перечень, заключается по цене на 15% выше той, что предложила сама организация.

Такое решение направлено на поддержку и развитие организаций, которые массово предоставляют рабочие места для инвалидов, подчеркнули в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Мишустин подписал постановление, согласно которому произведённая в России электроника, участвующая в госзакупках, получит преимущество. Теперь иностранная электронная техника может быть закуплена только при отсутствии предложений по российским аналогам, поданных через госзакупки.