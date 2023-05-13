Будапешт, 13 мая, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Венгрия намерена заблокировать 11-й пакет санкций ЕС против России, заявил 13 мая министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

Ovsyannikova Yulia/Global Look Press Петер Сийярто

По его словам, Венгрия планирует заблокировать пакет санкций из-за того, что украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НПАК) внесло в список международных спонсоров военных действий венгерский OTP Bank.

Он добавил, что действия НАПК возмутительны, поскольку OTP Bank работает в соответствии с международным законодательством.

Министр также отметил, что дал понять на заседании Совета глав МИД стран ЕС, что Венгрии трудно будет начать переговоры по новому пакету санкций, пока OTP Bank числится в этом списке.

Как сообщало ИА REGNUM, главы минфинов и центробанков стран G7 по итогам трехдневной встречи в Ниигате подтвердили намерение «вводить и претворять санкции и другие экономические меры» против России и противостоять обходу санкций.

Главы ведомств стран G7 подтвердили, что остаются «непоколебимыми» в санкционных вопросах, касающихся России, будут предпринимать дальнейшие меры, направленные на финансовый сектор России.