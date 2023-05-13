Rainews24: Зеленский прибыл в Рим на встречу с властями Италии и папой Франциском

Рим, , 12:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где намерен встретиться с президентом и премьером Италии. Об этом сообщил новостной телеканал Rainews24.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, в аэропорту «Чампино» его встретил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Ожидается, что президент Украины направится на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, а затем проведёт переговоры с премьером страны Джорджей Мелони. Кроме этого, во второй половине дня его примет папа Римский Франциск.

Согласно данным СМИ, украинский лидер может остаться в Риме на ночь, а утром вылетит в Берлин.

Уточняется, что в связи с приездом президента Украины в Италии усилены меры безопасности, была организована бесполётная зона в центре Рима. Некоторые районы находятся под контролем кинологов, саперов и снайперов, под наблюдение попали река Тибр, канализационная сеть, парки. Были привлечены порядка одной тысячи агентов правоохранительных органов.

Как передавало ИА REGNUM, власти Германии, предположительно, объявят о новом пакете помощи Украине 14 мая. В этот же день президент Украины будет награждён премией имени Карла Великого в Ахене.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что было бы уместно посредничество папы Римского Франциска в гуманитарных вопросах. В конце апреля понтифик заявил, что готовит мирную миссию для прекращения украинского конфликта. Сообщалось, что Москва и Киев проинформированы об этом.

Политолог Владимир Брутер заявил ИА REGNUM, что встреча папы Римского с Зеленским в ближайшие выходные в Ватикане никак не повлияет на мирное урегулирование и пока представляет собой лишь имитацию приближения окончания военного конфликта. По его словам, эта встреча бессмысленна, так как на сегодняшний день позиции и интересы России и Украины несовместимы.