Таллин, 13 мая, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Планы по отправке Киеву миллиона артиллерийских снарядов недостаточны, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Кая Каллас

«То, что совместные закупки продолжаются, это хорошо. Этого достаточно? Это на один год. Я думаю, нет», — сказала она.

Издание напомнило, что ЕК ранее в мае представила план по увеличению производственных мощностей до миллиона снарядов в год.

Как сообщало ИА REGNUM, российское руководство не раз заявляло, что все страны, которые накачивают Украину оружием, несут за это ответственность.

Так, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки западных вооружений — это псевдоподдержка Киева, расплачиваться за которую будут народы этих же стран.

Также он заявил, что США и европейские государства НАТО фактически вступили в конфликт с Россией, поставляя киевскому режиму вооружения, амуницию и боеприпасы, а также финансируя его. Он отметил, что нарастает мощность поставляемых вооружений.