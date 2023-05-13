Сенатор от ЛНР Лантратова об обстреле Луганска: есть пострадавшие среди гражданских

Луганск, , 11:54 — REGNUM В результате обстрела Луганска 13 мая со стороны ВСУ пострадали мирные жители. Об этом написала в своём Telegram-канале сенатор России от ЛНР Дарья Лантратова.

Жилой дом в районе Юбилейный Луганска, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ © РИА Новости

Она напомнила, что ВСУ меньше, чем за сутки нанесли второй удар по Луганску. Утром 13 мая ракеты прилетели в посёлок Юбилейный Артемовского района города.

«Есть пострадавшие, в том числе — и среди гражданских. Предварительно, два человека госпитализированы. Военные сообщают о том, что удары были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow», — написала Лантратова.

Она высказала уверенность в том, что обстрелами ВСУ не сможет запугать людей, которые на протяжении долгого времени боролись за право быть с Россией, говорить на родном языке, чтить своих героев и свою культуру.

«Республика слишком долго к этому шла. Вчера, во время праздничных мероприятий у монумента «Они отстояли Родину», было много слов не только в адрес военных, но и обычных жителей, которые верили и продолжают верить в независимое будущее, будущее без нацизма», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, 13 мая утром в пригороде Луганска, в районе посёлка Юбилейный, около института внутренних дел, прогремел взрыв. Перед взрывом очевидцы видели в небе ракету и слышали свист. Из-за взрыва в нескольких домах осколками выбило стёкла в окнах. Это уже второй обстрел Луганска за последние сутки.

ВСУ 12 мая обстреляли Луганск с применением двух крылатых ракет, предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром» украинского производства. Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», а также повреждено остекление шести жилых домов.

Около 18:20 мск 12 мая в Луганске прогремело два взрыва. Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое располагается на территории машиностроительного завода «100». По предварительным данным, мирные жители не пострадали.