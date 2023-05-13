Asia Times спрогнозировала провал контрнаступления ВСУ из-за отсутствия неожиданности

Пекин, , 11:41 — REGNUM При нападении на более сильного противника единственным шансом одержать победу является эффект неожиданности, отсутствие которого станет причиной провала анонсированного контрнаступления ВСУ. Об этом написало китайское издание Asia Times.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В статье в качестве исторической аналогии приводится бельгийская операция вермахта под кодовым названием «Гельб» в годы Второй мировой войны. 10 мая 1940 года немецко-фашистские захватчики начали операцию против объединенных сил Нидерладнов, Бельгии, Люксембурга, Великобритании и Франции по захвату территории государств современного Бенилюкса, при этом они не обладали военным превосходством над противником. Несмотря на это через пять суток французский премьер Поль Рейно доложил главе правительства Британии Уинстону Черчиллю о разгроме союзных сил, вызвав у последнего недоумение и удивление от такого быстрого поражения.

Авторы статьи обращают внимание на то, что главной причиной успеха фашистов в разгроме превосходящих сил противника явился эффект неожиданности и стремительные действия в пространстве и времени.

«Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно», — отмечается в статье.

По мнению авторов материала, которые разобрали в статье два возможных направления атаки ВСУ, в условиях отсутствия неожиданности украинскую армию ждёт встреча с готовыми к обороне и превосходящими их по потенциалу Вооружёнными Силами России.

В статье отмечается, что наступление на юг из Запорожской области в направлении Мелитополя, Мариуполя и Бердянска на начальном этапе может привести к какому-то прогрессу, но ВСУ столкнутся с многоуровневыми российскими укреплениями, в которых будет невозможно найти бреши «арденнского типа».

Уточняется, что другим вариантом могло бы стать наступление на восток, но и здесь говорить о значительных успехах ВСУ не приходится.

Авторы указывают на то, что для Киева нет сценария, аналогичного операции мая 1940 года, что делает анонсированное контрнаступление ВСУ бессмысленным.

В статье отмечается, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было дано чёткое указание предпринять попытку наступления, а при негативном для Киева исходе президент США Джо Байден мог бы заявить, что он в той или другой степени «преподал русским урок».

Как передавало ИА REGNUM, по словам председателя Государственного совета Республики Крыма Владимира Константинова, планируемое Киевом контрнаступление к побережью Азовского моря станет одной из самых больших авантюр Запада и приведёт к колоссальной трагедии для Украины. Константинов обратил внимание на то, что Запад толкает украинских военнослужащих на бойню.

Газета Financial Times написала, что в Киеве высокопоставленные чиновники «за закрытыми дверями» говорят о возможном провале предстоящего контрнаступления, что повлечет за собой отказ Запада в дальнейшем помогать Украине. Издание уточнило, что некоторые чиновники заняли «очень реалистичную и очень прагматичную» позицию». Они признают, что ВСУ не смогут вернуть территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, «по крайней мере, в этом году».

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что анонсируемое Киевом контрнаступление станет финалом украинской государственности. Он также высказал мнение о том, что война Запада на истребление «проживающего в Малороссии и на исторических землях Новороссии» народа неизбежно приведёт к необходимости его возвращения к родному цивилизационному очагу, где он только и может «спастись от заклания, на которое его обрекли продажные правители, пообещавшие ему мир, но приведшие к катастрофе».

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ нужно больше времени для подготовки наступления, а если украинская армия начнёт действовать прямо сейчас, то понесёт большие потери в живой силе. Он постарался заверить западных журналистов в том, что боевые бригады ВСУ готовы, но всё еще ждут «некоторых вещей», в частности, бронетехнику.

The New York Times написало о том, что президент Украины своими словами о том, что украинская армия пока не готова к наступлению и ей нужно больше времени, отправил послание Западу о возможном провале планируемого удара. и ей нужно больше времени, отправил послание Западу о возможном провале планируемого удара. Бывший офицер ВСУ Тарас Чмут заявил, что полученной техники и боеприпасов может быть недостаточно для крупной операции. По его словам, Зеленский хотел дать понять, что украинская система ПВО существенно ослаблена ударами российских планирующих авиабомб.