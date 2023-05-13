Луганск, 13 мая, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Информация о пострадавших во время второго удара ВСУ по Луганску 13 мая уточняется, сообщил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Меньше чем за сутки украинские националисты нанесли второй удар по столице республики», — рассказал он, уточнив, что прилёт был в районе посёлка Юбилейный (Артёмовский район Луганска).

По словам врио главы республики, на месте уже работают службы. «Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим уточняется», — добавил он.

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Также он прокомментировал состояние детей, который пострадали при обстреле Луганска 12 мая.

«Медики провели с утра патронаж. Состояние пятерых детей удовлетворительное. У шестого пострадавшего перелом одной кости стопы. При взрыве он упал и получил травму. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Пасечник.

По его словам, детей повторно осмотрят специалисты из Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая утром в пригороде Луганска, в районе посёлка Юбилейный, около института внутренних дел, прогремел взрыв. Перед взрывом очевидцы видели в небе ракету и слышали свист. Из-за взрыва в нескольких домах осколками выбило стёкла в окнах.

Это уже второй обстрел Луганска за последние сутки. 12 мая ВСУ обстреляли город с применением двух ракет англо-французского производства Storm Shadow, а также одной ракеты ADM-160B MALD производства США.

Удар пришёлся в район предприятия по производству полимерных изделий «Поли-Пак», которое находится на территории машиностроительного завода «100».

По словам Пасечника, при ракетном обстреле шесть детей получили ранения.