Варшава, 13 мая, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Летающий объект, который может быть белорусским разведывательным аэростатом, появился в воздушном пространстве Польши. Военные подняты на поиски объекта, сообщило польское министерство национальной обороны 13 мая в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Белоруссии и Польши

Появление в небе над Польшей объекта, залетевшего со стороны Белоруссии, зафиксировал центр воздушных операций. Радиолокационный контакт с ним был потерян в районе города Рыпин в Куявско-Поморском воеводстве на севере страны.

«По информации центра воздушных операций, вероятно, это аэростат наблюдения», — указано в сообщении.

В минобороны заявили, что командующий оперативным штабом принял решение привлечь дежурные войска территориальной обороны для поиска объекта.

Наземный поисково-спасательный отряд войск территориальной обороны приступил к работе в районе Рыпина, подтвердил агентству РАР пресс-секретарь войск территориальной обороны Витольд Сура. В пожарной страже сообщили, что аэростат пропал с радаров ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года в Куявско-Поморском воеводстве у города Быдгощ упала ракета. Этот инцидент спровоцировал политический скандал с участием министра обороны Польши Мариуша Блащака. В мае министр заявил, что ещё в декабре Украина предупредила польских военных о приближении объекта, который может быть ракетой. При этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий не знал о произошедшем до конца апреля. Лидер оппозиции Польши, экс-глава Евросовета Дональд Туск обвинил Блащака в трусости и потребовал его отставки.