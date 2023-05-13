* организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, , 11:13 — REGNUM Артиллеристы Южной группировки войск Вооружённых сил России нанесли удар по пункту временной дислокации нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поразили скопление живой силы 81-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщил 13 мая начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«На александро-калиновском оперативном направлении артиллеристами Южной группировки войск нанесен огневой налет по пункту временной дислокации запрещенного в России националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — цитирует его Telegram-канал Минобороны РФ.

Также было уничтожено четыре единицы автомобильной техники. Кроме того, артиллеристы обстреляли 81-ю аэромобильную бригаду ВСУ и склад боеприпасов, уничтожен 120-миллиметровый миномет и два бронеавтомобиля противника, заключил он.

Как передавало ИА REGNUM подразделение российской группировки «Юг» уничтожило украинскую радиолокационную систему около Донецка благодаря информации от разведчика батальона «Спарта». Оператор беспилотника, действующий на донецком направлении, определил месторасположение вражеской РЛС. Координаты были переданы расчёту гаубицы Д-30, который незамедлительно выпустил по РЛС осколочно-фугасные снаряды. Удар корректировался с помощью дрона.

Разведка группировки сил «Центр» вскрыла перемещение личного состава трёх бригад украинской армии на невском участке и в районе Серебрянского лесничества Луганской Народной Республики. Российские авиация и артиллерия нанесли массированные удары по противнику. Вскрыто перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины.