Двое оставленных без присмотра детей погибли при пожаре под Саратовом

Аркадакский район, Саратовская область, , 11:09 — REGNUM Два мальчика четырёх и шести лет погибли в результате пожара в Аркадакском районе Саратовской области. Сообщение об этом опубликовано 13 мая в Telegram-канале областного главка СКР.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожар произошёл 13 мая в частном доме на улице Центральной в селе Ольшанки. После ликвидации пожара в доме нашли тело шестилетнего мальчика. Второго, четырёхлетнего мальчика доставили в больницу, где он скончался.

«Дети находились в доме одни», — сообщили в СКР.

Следственные органы проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 мая два мальчика 13 и 14 лет погибли в результате пожара в городе Называевске Омской области. Дети, проживавшие в доме, позвали друзей на вечеринку, пока матери не было дома. Предположительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания, когда подростки заряжали большое количество мобильных телефонов. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.