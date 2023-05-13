Москва, 13 мая, 2023, 11:12 — ИА Регнум. За весь период проведения спецоперации противовоздушная оборона Украины не смогла перехватить ни одной ракеты «Кинжал», более того, большинство пусков этих ракет вообще не было обнаружено средствами наблюдения вооруженных формирований Украины и НАТО. Об этом написала газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Алексей Куденко/РИА Новости Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал»

Ранее руководитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер заявил, что Украина якобы сбила российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» с помощью переданного ей комплекса ПРО Patriot. В западных СМИ появились фотографии выставки остатков ракет разного рода, которую для СМИ организовали в Киеве.

По информации издания, некоторые предъявленные Киевом обломки, действительно являются остатками ракет, но не «Кинжалов», судя по их внешнему виду, все ракеты не были сбиты, а сработали штатно.

Авторы статьи обратили внимание на то, что основной экспонат экспозиции был подписан так: «цельнокорпусная оболочка боевой части аэробаллистической ракеты 9-С-7760 авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

«Тот объект, который был показан с этой табличкой, визуально не имеет ничего общего с элегантной остроносой гиперзвуковой ракетой «Кинжала», а больше напоминает артиллерийский снаряд для орудий времен Первой мировой войны», — говорится в материале.

Как передавало ИА REGNUM, информация о том, что стоящий на вооружении ВСУ американский зенитный ракетный комплекс Patriot сбил российскую ракету «Кинжал», является ложной, заявил высокопоставленный источник в Минобороны. По его словам, осуществляемый ракетой «Кинжал» на конечном участке полёта манёвр и почти вертикальный заход на цель полностью исключают возможность её перехвата зенитными ракетными комплексами.

Отмечается, что количество заявлений Киева о якобы перехвате российских ракет в несколько раз превышает число их реальных пусков. Киев делает регулярные заявления о «перехвате» ракет, чтобы оправдать перерасход боекомплекта западных систем противовоздушной обороны (ПВО).

По словам источника, Запад после каждой боевой работы Вооружённых сил РФ срочно шлёт киевскому режиму новые средства ПВО. «Понятно для чего. На замену», — добавил он.

Вместе с тем спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат ранее признавался, что для противодействия российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал» Украине недостаточно боевого арсенала.