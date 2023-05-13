Анкара, , 11:06 — REGNUM Утверждения турецкой оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентские выборы, являются ложными и несправедливыми. Об этом 13 мая заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу © Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и фейках в ходе предвыборной кампании.

«Слова Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается, несправедливы по отношению к этой стране. Речи о каком-либо вмешательстве ложны», — сказал Чавушоглу.

Он добавил, что выборы в Турции всегда были прозрачными, а сейчас страна нуждается в стабильности как никогда. Также он подчеркнул, что с точки зрения имиджа выгодно, чтобы выборы проходили демократично и прозрачно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле отвергли заявления о вмешательстве в выборы в Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается в электоральные процессы других государств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Кылычдароглу должно быть стыдно за утверждения о вмешательстве России в президентские выборы.